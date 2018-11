Fortuna Düsseldorf hadert mit Strafstoß-Entscheidung im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Auch Sky-Experte Didi Hamann fand den Elfmeterpfiff gegen Fortuna skandalös. Er leitete die Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach ein. Nach dem Spiel war der Ärger groß.

Für Fortunas Offizielle wird es nun darauf ankommen, die Kritik an Brych – die Fernsehbilder belegten, dass Ayhans Arm angelegt war und Raffaels Schuss zudem aus kürzester Distanz abgefeuert wurde – in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Denn so nachvollziehbar Frust und Enttäuschung der Spieler waren, sollte das dennoch nicht den Blick darauf verstellen, die eigenen Versäumnisse rechtzeitig vor dem wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag konkret zu analysieren.