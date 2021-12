Gewinnaktion mit Promi-Frisör Melih : Mit Fortuna-Haarschnitt unterm Weihnachtsbaum

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder Der Frisör der Fußballer

Special Düsseldorf Melih Benderlioglu spielt als Friseur in der Champions League – in seinem Laden gehen Fußballer ein und aus. Etliche Akteure von Zweitligist Fortuna lassen sich bei ihm stylen. In Zusammenarbeit mit unserer Redaktion gibt es zum Weihnachtsfest eine besondere Gewinnaktion. Darum geht es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Melih Benderlioglu spielt als Frisör in der Champions League – seine Kunden (noch) nicht alle. Aber das ist eine andere Geschichte. Benderlioglu jedenfalls hat vor Jahren eine interessante Zielgruppe für sich entdeckt. In seinem Laden gehen Fußballer ein und aus. Etliche Akteure von Zweitligist Fortuna lassen sich bei ihm stylen, aber auch andere Profis von Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart zählen zum festen Kundenstamm. „Das hat“, sagt Benderlioglu, „natürlich viel mit Empfehlungen zu tun. Wenn du den Ersten überzeugt hast, ist es natürlich ein wenig leichter.“

Er verfügt mittlerweile über ein imposantes Netzwerk. 2015 hat er sich in der Szene einen Namen gemacht, als er Deutscher Meister der Frisöre wurde. Im März hat er sich schließlich selbständig gemacht und firmiert unter „Hairlounge by Melih“ an der Talstraße. „Natürlich nicht gerade der ideale Zeitpunkt mitten in einer Pandemie“, sagt der 34-Jährige. „Da ist mir schon erst einmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte gerade erst einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben, dazu einen fetten Kredit für die Einrichtung. Aber wir haben uns bis jetzt durchgekämpft, Mitarbeiter und Kunden – alle haben zusammengehalten. Irgendwann kam der Moment, an dem ich gesagt habe, ich will trotz vieler Rückschläge auch etwas zurückgeben. Denn mir geht es trotzdem gut.“

Und so hat er sich in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion eine ganz besondere Aktion zur Weihnachtszeit einfallen lassen. Benderlioglu schneidet einem Fan (Geschlecht komplett egal) noch am 23. Dezember abends die Haare. Dazu wird unter allen Teilnehmern unter anderem ein Trikot von Florian Kastenmeier verlost. Und wie kann man bei der Aktion mitmachen? Einfach Mail an fortuna@rheinische-post.de bis Dienstag, 21. Dezember 2021, 12 Uhr.

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Sandhausen aussehen