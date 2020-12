Guten-Morgen-Spezial : Fortunas Sturmwirbel am Tag nach Weihnachten 1931

Service Düsseldorf Neuigkeiten aus der rot-weißen Welt? Nun, am Sonntag nach Weihnachten sind die selbst bei einem quicklebendigen Verein wie Fortuna dünn gesät. Wir entführen Sie daher mit unserem Guten-Morgen-Spezial ein Stück in die Düsseldorfer Vergangenheit.

Nicht mehr lange, und Fortunas Profis müssen ihren kurzen Weihnachtsurlaub schon wieder beenden und sich der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Meisterschaftsspiele in der Zweiten Fußball-Bundesliga zuwenden. Bereits am Montag, 4. Januar, geht es um 20.30 Uhr in der Arena gegen Mitabsteiger SC Paderborn weiter.

Im Jahr 1931 waren die Weihnachtsferien freilich noch kürzer, denn bereits am 27. Dezember – heute vor exakt 89 Jahren – mussten die Düsseldorfer um Punkte in der Bezirksliga spielen. Fortuna ging als Tabellenführer in das Punktspiel beim SSV Elberfeld in Wuppertal, und ihre Spieler hatten die Weihnachtsgans offenbar gut verdaut. Auf sehr schwer bespielbarem Boden, da sind sich die Archivare einig, setzten sich die Gäste vor 5000 Zuschauern im Elberfelder Stadion mit 5:1 (1:0) durch.