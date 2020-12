Guten-Morgen-Spezial : Fortunas Weihnachtssieg von 1924

Service Düsseldorf Neuigkeiten aus der rot-weißen Welt? Nun, am ersten Weihnachtstag sind die selbst bei einem quicklebendigen Verein wie Fortuna dünn gesät. Wir entführen Sie daher mit unserem Guten-Morgen-Spezial ein Stück in die Düsseldorfer Vergangenheit.

Fußball am ersten Weihnachtsfeiertag? Das ist in Deutschland zumindest bis jetzt unvorstellbar. Und selbst die gänzlich fußballverrückten Engländer lassen am 25. Dezember traditionell die Kugel ruhen und konzentrieren sich ganz auf ihren „Boxing Day“, den großen Ligaspieltag am zweiten Weihnachtstag.

Doch hierzulande gab es nicht immer die große Fußball-Abstinenz an den Festtagen. Nehmen wir zum Beispiel das Jahr 1924: Da gastierte tatsächlich in Fola Esch der luxemburgische Meister des Vorjahres am 25. Dezember zu einem Freundschaftsspiel in Düsseldorf. Internationale Treffen in aller Freundschaft an den Weihnachtstagen erfreuten sich in jenen Jahren großer Beliebtheit, und so war der Platz an der Vennhauser Straße, damals die Heimstatt Fortunas, mit 4000 Zuschauern gut besucht.