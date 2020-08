Corona-Tests vom Montag alle negativ : Grünes Licht für Fortuna

Kenan Karaman beim Testspiel in Meerbusch. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf darf ab Dienstag wieder trainieren. Die Corona-Tests der Spieler und des Trainerstabs vom Montagmorgen fielen alle negativ aus. Das bestätigte der Verein am späten Abend.

Die Testungen aller Fortuna-Profis und des Trainer- und Betreuerstabes auf das Coronavirus vom Montagmorgen sind negativ ausgefallen. Das teilte das Gesundheitsamt dem Düsseldorfer Fußballklub am späten Abend mit.

„Am heutigen Montag wurden Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam erneut auf das Cooronavirus getestet. Dabei haben alle getesteten Personen einen negativen Befund erhalten“, heißt es in einer Mitteilung vom Verein. Und weiter: „Demnach kann nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes am morgigen Dienstag das Training wieder aufgenommen werden. Zwei Spieler, die am Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sowie drei weitere Akteure, die durch das Gesundheitsamt als „Kontaktperson 1“ identifiziert wurden, können bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.“

Am vergangenen Freitag waren in Nana Ampomah und Dawid Kownacki zwei Spieler des Zweitligisten positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Team musste daraufhin in häusliche Quarantäne. Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori und Jakub Piotrowski sind die Kontaktpersonen, die mit dem Training pausieren müssen.

Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden findet nicht statt. Ebenso muss der für diese Woche geplante Media Day und das Shooting des Mannschaftsfotos verschoben werden. Alle weiteren geplanten Termine der aktuellen Sommervorbereitung werden nach Angaben des Vereins Stand jetzt wie geplant durchgeführt. Die Trainingseinheiten im Arena-Sportpark werden weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, auch Medienvertreter können bis auf Weiteres nicht zugelassen werden.