Großes Interesse an Fortunas Innenverteidiger : So wahrscheinlich ist ein Wechsel von Kaan Ayhan

Düsseldorf Im Internet kochen die Gerüchte hoch: Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Kaan Ayhan soll den Verein für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro verlassen können. Bremen, Hoffenheim, Mönchengladbach, Leverkusen und Wolfsburg seien heiß interessiert. Wir prüfen den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte.

Das Gerücht

Die „Bild“-Zeitung berichtet, Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Kaan Ayhan habe in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel, die ihm für eine festgeschriebene Ablöse von 2,5 Millionen Euro einen Vereinswechsel ermögliche. Daraufhin sprudelten diverse Internet-Portale über: Der türkische Nationalspieler wird mit Werder Bremen, der TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Zudem fällt auch immer wieder der Namen Besiktas Istanbul.

Die Situation

Die Einschätzung des RP-Reporters

Es ist ganz sicher kein Zufall, dass die Ausstiegsklausel in Ayhans Vertrag gerade jetzt ans Tageslicht kommt. Fortuna kann kein Interesse an ihrer Veröffentlichung haben, da dies nur weitere potentielle Käufer auf den Plan locken würde. Somit liegt der Verdacht nahe, dass Ayhans Berater die Klausel bewusst ausgespielt haben. Hintergrund: Je mehr Klubs sich für einen Profi interessieren, desto höher steigt sein Marktwert. In Ayhans Fall soll er derzeit bei rund sechs Millionen Euro liegen, ein Transfer für 2,5 Millionen wäre also – selbst wenn man ein Handgeld für den 24-Jährigen hinzurechnet – für Klubs wie Hoffenheim und Co. ein Schnäppchen.