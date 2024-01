Verteidiger fällt aus Dieses große Bangen gibt es bei Fortuna um Siebert

Jamil Siebert ist in seiner Karriere bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben. Und noch gibt es auch die Hoffnung, dass es so bleibt. Doch am Abschlusstag im Trainingslager im spanischen Marbella stand der 21-Jährige nicht auf dem Platz. Tags zuvor hatte er sich bei einem Zweikampf am Knie verletzt. Wie schwer? Darüber gibt es noch keine tieferen Erkenntnisse, aber einige schlimme Befürchtungen.