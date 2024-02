Es droht ein monatelanger Ausfall Große Sorgen um Fortuna-Talent Bunk überschatten historischen Sieg der U23

Die ersten Minuten des Spiels gehörten allerdings noch den Velbertern. Fortunas Offensivbemühungen waren in der ersten Hälfte rar gesät, doch wenn sie mal vors Tor kam, stach sie zu. Mit der ersten Torchance nach acht Minuten gingen die Düsseldorfer so bereits in Führung: Nach zunächst starkem Zuspiel von Boller in die Tiefe auf Kalonji flankte der Angreifer den Ball flach vor das Tor, wo das Spielgerät nach einigem Gewusel letztlich vor den Füßen von Brechmann lag. Der musste am zweiten Pfosten nur noch einschieben.