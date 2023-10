Nach 4:1 in Braunschweig Warum Fortunas Trainer trotz des klaren Sieges große Sorgen hat

Einige Minuten später gab Trainer Daniel Thioune tiefere Einblicke in die Problematik, die zumindest die nächsten Tage bei Fortuna bestimmen wird. „Wir haben relativ viele angeschlagene Spieler, was die Grippesymptome betrifft“, berichtete der 49-Jährige. Unter anderem eben de Wijs, der deshalb auch nur eine Stunde durchhalten konnte. „Da haben wir schon in der Nacht vor dem Spiel aufpassen müssen, haben die Jungs daher in Einzelzimmern untergebracht.“