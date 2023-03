Schwere Erkrankung Fortunas Kult-Betreuer Aleks Spengler nimmt den Kampf an

Besonders kritisch war die Situation bei den Hirnblutungen, die er im Sommer 2013 erlitten hatte. Sechs Wochen hatte er da in der Uniklinik in äußerst lebensbedrohlicher Lage im künstlichen Koma gelegen, fünf Operationen über sich ergehen lassen müssen. Nie werde er vergessen, wie er damals aus dem Koma erwachte, nichtsahnend, was in der Zwischenzeit passiert war: „Mir fiel eine Zeitung in die Hände, und dort fand ich die Zweitliga-Tabelle vom sechsten Spieltag“, berichtete er seinerzeit in der Reha. „Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war unser 1:1 beim 1. FC Köln. Und das war doch eben erst passiert, am zweiten Spieltag.“ Eben erst – aber nur in seiner Erinnerung. Die Zeit dazwischen, in der Ehefrau Bea und viele Freunde wegen eines geplatzten Aneurysmas im Gehirn um ihn bangten, war ausgelöscht.