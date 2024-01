Eine Saison, zwei Gesichter Wenn sich dieser Trend bestätigt, bekommt Fortunas U23 große Probleme

In den vergangenen Jahren klaffte meist eine große Lücke zwischen Hin- und Rückrundenplatzierung von Fortunas Regionalliga-Fußballern, zum Beispiel in der Saison 2018/19. Beendete die „Zwote“ die erste Halbserie damals noch auf Platz sieben, brach die Leistung der Düsseldorfer in der zweiten Hälfte der Spielzeit drastisch ein – sie landeten in der reinen Rückrundentabelle auf Rang 16.