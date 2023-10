86.000 Anfragen für noch 21.000 freie Plätze So lief die Bewerbungsphase für das erste „Fortuna-für-alle“-Spiel

Um Schnelligkeit ging es während Bewerbungsphase nicht. Alle Anfragen wurden bis Dienstag gesammelt, erst jetzt erfolgt die Vergabe. Am 10. und 11. Oktober will Fortuna jeden Bewerber per Mail darüber informieren, ob sie oder er Tickets zugeteilt bekommen hat. „Wir sortieren jetzt, wer wo sitzen möchte“, erläutert Niemann und hat eine gute Nachricht: „Treue wird belohnt, unsere Mitglieder haben also eine höhere Chance, berücksichtigt zu werden. Grundsätzlich hat allerdings jeder Bewerber eine reelle Chance auf ein Ticket.“