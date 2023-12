Gratis-Spiele schon wieder vor dem Aus? So steht es wirklich um die Zukunft von „Fortuna für alle“

Fortuna hat im Sommer 2023 etwas gemacht, das es in der Fußballbranche nicht so oft gibt. Der Verein hat sich in der Vermarktung für einen komplett neuen Schritt entschieden. „Fortuna für alle“ ist nicht nur mit der Vision verkauft worden, dass am Ende der Entwicklung die Tickets für alle Heimspiele gratis angeboten werden können. Wenn, ja, wenn es entsprechende Unterstützung gibt.