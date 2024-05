Fortuna-Gerüchtecheck Das ist dran an der Verpflichtung eines Gladbach-Profis

Düsseldorf/Mönchengladbach · Die Arbeiten am Kader für die neue Saison haben intensiv begonnen. Während es bei Borussia Klarheit über die Liga-Zugehörigkeit gibt, muss Fortuna noch nachsitzen. Das hat großen Einfluss auf die Planungen. Natürlich sondieren die Düsseldorfer den Transfermarkt. Was am Gerücht um diesen Kandidaten dran ist.

16.05.2024 , 07:02 Uhr