Zweiter Winter-Abgang: Fortuna verleiht Gül an den SV Wehen

Fortuna verleiht Gül an den SV Wehen

Wiesbaden Fortuna Düsseldorf hat den zweiten Abgang der laufenden Transferperiode zu verzeichnen. Verteidiger Gökhan Gül wechselt auf Leihbasis in die 3. Liga.

Gül war im Januar 2017 vom VfL Bochum zur Fortuna gewechselt und kam dort bislang fast ausschließlich in der U23 zum Einsatz. Für das Regionalliga-Team bestritt Gül 43 Pflichtspiele, zudem stehen insgesamt drei Einsätze in der 2. Bundesliga in seiner Bilanz.