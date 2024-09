Kuriosum um geplatzten Deal Wie Netzer und Vogts fast bei Fortuna gelandet wären

Vogts, der wie Netzer in Mönchengladbach große Spuren hinterlassen hat, führt weiter aus: „Ich war immer Fortuna-Fan als Jugendlicher und war heiß darauf, dort zu spielen. Mir sagte Dettmar Cramer, der damals Verbandstrainer war: ‚Geh’ nach Gladbach, da ist in Hennes Weisweiler ein Trainer, der mit jungen Spielern arbeitet.’ So bin ich in Gladbach gelandet, obwohl ich in Düsseldorf das Vierfache verdient hätte.“