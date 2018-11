Vorher als Stammspieler gesetzt: Fortuna gewinnt ohne Sobottka und Ayhan

Düsseldorf Vor Saisonbeginn schienen nur wenige Spieler beim Bundesliga-Aufsteiger gesetzt zu sein. Kaan Ayhan und Marcel Sobottka gehörten dazu – doch ausgerechnet sie fehlten jetzt beim 4:1 über Hertha BSC.

Als am 25. August Fortunas Bundesliga-Abenteuer begann, stand der Aufsteiger vor vielen Unwägbarkeiten. Ist der Kader stark genug für die neuen Anforderungen, haben die Zuschauer genug Geduld – diese und ähnliche Fragen standen im Vordergrund. Eine der wenigen Gewissheiten schien zu sein, dass Kaan Ayhan in der Innenverteidigung und Marcel Sobottka im zentralen Mittelfeld gesetzt sind.

Von einer Wachablösung kann dennoch keine Rede sein. Allein schon deshalb, weil Sobottka definitiv gespielt hätte, wenn es die Gesundheit zugelassen hätte. „Wir haben doch alle in den vergangenen Wochen gesehen, was für ein wichtiger Spieler Marcel Sobottka für uns ist“, erklärt Trainer Friedhelm Funkel. „Leider hat es mit seiner Patellasehnenreizung ein wenig gedauert. Marcel muss das hundertprozentig auskurieren.“

Bemerkenswert war dann gegen Hertha schon eher, dass Funkel freiwillig auf Alfredo Morales verzichtete, den früheren Ingolstädter sogar aus dem Kader strich – obwohl er doch als vermeintlich idealer Vertreter für Sobottka galt. Das hatte sich freilich schon unmittelbar nach dem 0:3 in Mönchengladbach eine Woche zuvor angedeutet, als der Coach öffentlich Morales’ mangelnden Einsatz vor dem vorentscheidenden zweiten Treffer bemängelt hatte.

Den Fehlpass, den Morales eben nicht ausbügelte, hatte seinerzeit Ayhan gespielt. Im Verbund mit weiteren Patzern in Gladbach und seiner ganz schwachen Vorstellung beim 1:7 in Frankfurt führte das zur Versetzung des türkischen Nationalspielers auf die Bank; ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag.