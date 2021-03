Fortuna in Sandhausen : Neues Trikot, neues Auswärtsglück?

Düsseldorf Fortuna konnte seit knapp zwei Monaten nicht mehr in der Fremde gewinnen. Das soll sich am Samstag ändern – ein Sieg in Sandhausen ist dringend erforderlich. Dafür greifen die Düsseldorfer zu allen Mitteln. Zum Beispiel zu einem neuen Trikot.

Es ist schon ein wenig verhext. Fortuna und das Camouflage-Trikot wollen einfach nicht so richtig zusammenfinden. Der Boulevard titelte gar schon von einem „Camouflage-Fluch“. Richtig ist, dass Fortuna noch kein Spiel in den tarnfarbenen Jerseys gewinnen konnte. Beim bislang letzten Auswärtssieg in Aue spielten die Rheinländer in ihren roten Heimtrikots. In Sandhausen wird es nun einen neuen Anlauf geben. Allerdings auch mit einem gänzlich neuen Trikot.

Man könnte sagen, dass Fortuna damit gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Einerseits befriedigt man damit ein wenig den Aberglauben von Trainer Uwe Rösler, der bereits vor der Partie in Regensburg darum bat, doch bitte nicht mehr in den Camouflage-Farben spielen zu müssen. Andererseits kurbelt man mit dem neu entworfenen „Köbes“-Trikot sowohl das eigene Merchandising als auch die Gastronomie in der Düsseldorfer Altstadt an.

Denn jedem erworbenen Trikot liegt ein sogenannter „Thekentaler“ im Wert von fünf Euro bei. Dieser kann nach Ende des jetzigen Lockdowns bei teilnehmenden Düsseldorfer Gastronomien und Kneipen eingelöst werden. Der Gastronom hat wiederum die Möglichkeit, die erhaltenen „Thekentaler“ bei der Fortuna abzugeben und somit an den Erlösen der Trikotverkäufe teilzuhaben.

Das Trikot, das in Anlehnung an die Kleidung des Köbes gänzlich in Blau gehalten ist, soll am Sandhausener Hardtwald der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Als „Köbes“ wird im Rheinland der Kellner bezeichnet, der in den hiesigen Brauhäusern Bier serviert. Traditionell trägt dieser ein blaues Hemd sowie eine sorgsam umgebundene Schürze und verleiht der Brauhauskultur mit seiner liebenswert ruppigen Art ihren ganz besonderen Charme.