Freiburg - Fortuna 0:2 : Fortuna landet wichtigen Sieg in Freiburg

Foto: dpa/Patrick Seeger 19 Bilder Freiburg - Fortuna: die Bilder des Spiels.

Freiburg Der überragende Andre Hoffmann und Erik Thommy erzielen die Treffer zum verdienten 2:0-Erfolg beim SC Freiburg. Im Abstiegskampf holt sich die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler damit viel Rückenwind.

Der bis zum Bersten gefüllte Gästeblock im Schwarzwaldstadion feierte bereits einen vorgezogenen Rosenmontag. Dank eines Kopfballtreffers von Andre Hoffmann und einem blitzartig vorgetragenen Konter von Erik Thommy gewann Fortuna Düsseldorf beim SC Freiburg 2:0 und verkürzte damit den Rückstand auf das rettende Ufer der Fußball-Bundesliga zumindest bis Sonntag auf zwei Punkte. Falls Konkurrent Mainz 05 in Wolfsburg verlieren sollte, hätte diese Distanz weiter Bestand.

Was musste sich Friedhelm Funkel doch im Umfeld des Klubs und auch intern Kritik dafür anhören, weil er angeblich zu oft Adam Bodzek aufgestellt habe. Ganz so falsch scheint der frühere Trainer die Qualitäten des Routiniers allerdings nicht eingeschätzt zu haben, denn zumindest konnten diese auch Funkels Nachfolger Uwe Rösler überzeugen. Für die Partie in Freiburg schickte der Chefcoach Bodzek anstelle von Alfredo Morales ins Rennen, der beim 1:4 gegen Gladbach am vergangenen Samstag eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte. Der 34-Jährige sollte im zentralen Mittelfeld Fortunas Spielgestaltern Valon Berisha und Kevin Stöger den Rücken freihalten und erhielt für diese Rolle immerhin den Vorzug vor einem Konkurrenten wie Marcel Sobottka.

In der Dreier-Abwehrkette kam wie erwartet Markus Suttner wieder zum Zug, den Rösler gegen die schnellen und wendigen Freiburger besser geeignet sah als den dänischen Nationalspieler „Zanka“ Jørgensen. Als Nebenmann von Torjäger Rouwen Hennings nominierte der 51-Jährige tatsächlich Kenan Karaman und machte damit das Rekord-Comeback des türkischen Nationalstürmers perfekt: Erst am Mittwoch war Karaman nach mehr als einem Vierteljahr Pause wegen einer Lungenentzündung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die Idee mit Suttner musste Rösler bereits nach 17 Minuten zu den Akten legen. Der Österreicher verletzte sich am rechten Knie, versuchte noch eine Weile weiterzuspielen, musste dann aber doch Niko Gießelmann Platz machen. Fortuna blieb aber auch in veränderter Formation bei ihrem Plan, die Gastgeber bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter Druck zu setzen. Das gelang zwar nicht immer, doch aus dem Spiel heraus kamen die Düsseldorfer zu den besseren Gelegenheiten – so bei Christian Günters vermeintlichem Eigentor, dem das Referee-Gespann jedoch wegen einer Abseitsstellung von Matthias Zimmermann die Anerkennung verweigerte. So auch bei Hennings’ Flachschuss, den SCF-Torhüter Alexander Schwolow gerade noch mit dem Fuß erwischte.

Am Ende führte diese Szene allerdings doch noch zur nicht unverdienten Fortuna-Führung. Stöger flankte den Ball im Anschluss an den fälligen Eckball in die Mitte. und Andre Hoffmann, bis dahin mit aufmerksamen Abwehraktionen ohnehin bester Düsseldorfer, köpfte ihn unerreichbar zum 0:1 ins Netz. Abgesichert war diese Führung freilich nicht, denn die Gäste ließen im ersten Abschnitt zu viele gefährliche Freistöße in Strafraumnähe zu. Keeper Florian Kastenmeier zeigte sich bei den drei Versuchen des Freiburger Spezialisten Vincenzo Grifo allerdings wachsam.

Nach dem Wechsel brachte SCF-Trainer Christian Streich seinen Edeljoker Nils Petersen und damit ein zusätzliches Gefahrenmoment für die Düsseldorfer Defensive. Doch in dieser gab es ja einen Andre Hoffmann – und der erwies sich weiter als Fels in der Brandung. Mehr noch: Nach einer Stunde Spielzeit köpfte der Innenverteidiger den Ball aus dem eigenen Strafraum auf Stöger, der bediente dann Erik Thommy; der Auftakt zu einem Musterkonter. Thommy sprintete los, hängte auf seinem 60-Meter-Weg Nationalspieler Luca Waldschmidt ab und schoss dann auch noch gezielt in die lange Ecke – 0:2. Kurioser Randaspekt: Zum Zeitpunkt dieses Angriffs war Freiburgs Nicolaus Höfler wurde gerade in der Kabine getaped und fehlte daher bei der Absicherung.

Freiburg versuchte noch einmal alles, und es wurde auch dadurch noch einmal kritischer für die Gäste, dass der überragende Hoffmann angeschlagen ausgewechselt werden musste. Die wichtigen drei Punkte brachte Fortuna dennoch nach Hause – der Karnevalsausflug in den Schwarzwald hatte sich für die 2000 Düsseldorfer Fans gelohnt.

Statistik

Freiburg: Schwolow - Schmid, Gulde (82. Heintz), Koch, Günter - Höfler, Haberer - Kwon (46. Petersen), Grifo (67. Sallai) - Waldschmidt, Höler. - Trainer: Streich

Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Andre Hoffmann (77. Jörgensen), Suttner (20. Gießelmann) - Matthias Zimmermann, Bodzek, Thommy - Berisha (67. Morales), Stöger - Hennings, Karaman. - Trainer: Rösler

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 0:1 Andre Hoffmann (37.), 0:2 Thommy (61.)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)

Beste Spieler: Haberer - Ayhan, Bodzek