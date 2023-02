Überraschungen und Enttäuschungen Das sind bei Fortuna die Gewinner und Verlierer zum Auftakt

xFlie ulaKs Otf uczethr in der tirkKi, lewi re ticnh eid uinLsget i,efabrtel eid er n.nökte oDhc estrebi in edr reiugrtobVen hta er mirme alm edriew nelbtauzif esnl,as uz was er mi deaStn si.t Ggene eudagMbrg neie remh las rocietdlneh lnlutVrsgeo .efietbgarle Gnlzät tmi reerunhgdanesa Lungtew.enrsesit oS nkan se te.egnhweeri