Erste Mini-Bilanz bei Zweitligist Das sind die Gewinner und Verlierer des Auftaktprogramms bei Fortuna

Es ist mit Potenzialen im Fußball immer so eine Sache. Ginge es immer nur um die theoretische Veranlagung eines Spielers, es würden nur Top-Stars über den Rasen hüpfen. Doch jeder hat seinen Rucksack zu tragen – die einen eben mit mehr, andere mit weniger Gewicht. Und so ist in vielen Fällen nur schwer zu prognostizieren, wohin die Reise für die allermeisten Akteure geht. Die Länderspielpause bietet dennoch die Gelegenheit mit etwas Abstand auf die bisherige Saison zu blicken und eine erste Mini-Bilanz zu ziehen.