Fortuna-Gerüchtecheck : Ondrej Duda ist wohl eine Nummer zu groß

Düsseldorf In der Fortuna-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Fortuna Düsseldorf. Dieses Mal geht es um Ondrej Duda, der Hertha BSC unbedingt verlassen möchte.

Die „Sport Bild“ berichtet, dass Fortuna Düsseldorf Interesse an einer Verpflichtung von Ondrej Duda haben soll. Der 25-jährige Offensivspieler steht aktuell bei Hertha BSC unter Vertrag und hat seinen Kontrakt erst im Juli mit unbekannter Laufzeit verlängert. Sein Marktwert wird laut „transfermarkt.de“ auf 13 Millionen Euro beziffert. Seit der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei den Berlinern das Amt des Chefcoachs übernommen hat, spielt der slowakische Nationalspieler in den sportlichen Planungen Herthas keine Rolle mehr. „Ich bin einfach nur enttäuscht“, wird Duda im „Kicker“ zitiert, „ich will weg. Ich ändere meine Meinung nicht. Wenn dich jemand nicht will, ist es nicht möglich zu bleiben.“

Grundsätzlich ist Fortuna an Verstärkungen vom Kaliber eines Duda natürlich immer interessiert. Gerade in der Offensive mussten sich die Düsseldorfer allzu häufig auf Rouwen Hennings verlassen, der in der Hinserie elf Treffer erzielte und damit mehr als 61 Prozent der gesamten Düsseldorfer Torquote verbuchte. Duda gilt freilich mehr als Vorbereiter denn als Vollstrecker, was durchaus für ihn spräche, da Fortuna seit der schweren Knieverletzung von Mittelfeld-Regisseur Kevin Stöger in dieser Hinsicht ein gewisses Defizit aufweist. Stöger hat den Kreuzbandriss allerdings inzwischen überwunden, und Trainer Friedhelm Funkel ist guter Dinge, dass der Österreicher in der Rückrunde wieder ins Team zurückkehren kann.