Fortuna-Gerüchtecheck Was ist dran an einer möglichen Rückkehr von Genki Haraguchi?

Düsseldorf/Stuttgart · Erst am kommenden Montag wissen die Düsseldorfer, in welcher Liga sie nach der Sommerpause antreten. Transfervorbereitungen gibt es deshalb sowohl für den Aufstiegsfall als auch für den Verbleib in der Zweitklassigkeit. Ein möglicher Kandidat soll Ex-Fortune Genki Haraguchi sein.

21.05.2024 , 16:02 Uhr