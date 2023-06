Vor dem Urlaub des Cheftrainers Darum ging es bei Geheimtreffen von Thioune mit Fortuna-Bossen

Es war eine lange Saison. Und sie hat Kräfte gekostet. Bereits seit der vergangenen Woche haben sich die allermeisten Spieler in die großen Sommerferien verabschiedet. Nur Cheftrainer Daniel Thioune tritt seine Reise erst in dieser Woche an. Doch bis zum Montag stand er in Osnabrück noch auf Abruf. Und nach Informationen unserer Redaktion haben ihn Sportvorstand Klaus Allofs und Christian Weber auch mindestens zwei Mal zurück nach Düsseldorf gebeten.