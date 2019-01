Gegner RB Leipzig im Check : Die Form spricht für Fortuna

Benito Raman im Spiel gegen den FC Augsburg. Foto: rp/CHRISTOF WOLFF

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf will am Sonntag (18 Uhr) im Spiel gegen den Tabellenvierten Leipzig den fünften Sieg in Folge feiern. Die Form spricht für den Aufsteiger, vor allem in der Fremde zeigten die Gäste zuletzt Schwächen.

Das Spiel Im Duell des Tabellen-14. gegen den Vierten ist Fortuna Außenseiter. Doch der Bundesliganeuling ist gegen die Spitzenteams der Liga nicht chancenlos, wie die Spiele gegen Borussia Dortmund (2:1-Sieg) und Bayern München (3:3) gezeigt haben.

Info Ab Dienstag gibt es Tickets fürs Schalke-Spiel Der Vorverkauf für das Bundesliga-Spiel der Fortuna beim FC Schalke 04 beginnt am Dienstag, 29. Januar, um 16.30 Uhr für Mitglieder. Verfügbar sind pro Mitglied bis zu zwei Tickets. Der freie Verkauf startet am Freitag, 1. Februar, um 10 Uhr und endet am Montag, 25. Februar. Die Tickets gibt es wie üblich bei Auswärtsspielen ausschließlich über den Onlineshop.

Die aktuelle Form Auch das Formbarometer spricht für das Team von Friedhelm Funkel, das die jüngsten vier Partien gewonnen hat und damit auf Rang zwölf vorrückte. Es hat damit schon sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Leipzig ist dagegen seit 285 Minuten ohne Auswärtstor, hat die letzten drei Bundesligapartien in der Fremde ohne eigenen Treffer verloren (0:1 in Wolfsburg, 0:3 in Freiburg, 0:1 bei Bayern).

Die personelle Lage Fortuna tritt ohne die verletzten Marcel Sobottka und Jean Zimmer an. Außerdem fehlen Diego Contento (Kreuzbandriss), Tim Wiesner (Schulterverletzung) und Raphael Wolf (Trainingsrückstand). Den Gästen fehlt Abwehrchef Dayot Upamecano, der sich am Mittwoch im Training eine Knorpel-Quetschung im linken Knie zuzog. „Upa“ hatte zuletzt auf der Position des Innenverteidigers überzeugende Leistungen gezeigt. Für den Franzosen wird Kapitän Willi Orban wieder in die Startelf rücken. Der Portugiese Bruma fällt aus, weil er unter den Folgen einer Knöchelverletzung leidet, die er sich im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul zugezogen hatte. Passen müssen außerdem Emil Forsberg (Trainingsrückstand nach Adduktorenverletzung) und 18-Millionen-Euro-Einkauf Amadou Haidara (Kreuzbandriss).

Stärken und Schwächen Fortuna bezieht ihre Kraft aus ihrem Teamgeist und Selbstbewusstsein, das in den jüngsten Partien noch gewachsen ist. Das gab es beim 2:1 in Augsburg zu bestaunen. Unmittelbar nach dem Augsburger Ausgleichstor zum 1:1 ging ein Ruck durch die Düsseldorfer Mannschaft und sie zog auf eindrucksvolle Weise das Tempo an, war in Folge die klar bessere Mannschaft und verdiente sich den 2:1-Sieg durch den Treffer von Benito Raman kurz vor Schluss. Leipzig lebt nicht mehr nur von ihrem System des Attacke- und Überfall-Fußballs (aggressives Anlaufen und Gegenpressing, blitzschnelles Umschalten nach Balleroberung und Torabschluss nach wenigen Sekunden Ballbesitz). In der Bundesliga gehören sie mit nur 18 Gegentreffern zu den abwehrstärksten Teams. Keine Mannschaft hat weniger kassiert. Fortuna-Keeper Michael Rensing hat fast doppelt so oft hinter sich greifen müssen (34 Gegentore). In sechs der jüngsten elf Bundesligaspiele blieb Leipzig ohne Gegentor.

Der direkte Vergleich Fortuna hat gegen Leipzig bislang noch keinen Sieg eingefahren. In den vier Zweitligaspielen gab es drei Niederlagen und ein Remis (1:3, 1:2, 1:3 und 2:2). Im bislang einzigen Erstligaspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1.

Die Trainer Leipzigs Ralf Rangnick hat keines seiner acht Bundesligaduelle mit Friedhelm Funkel verloren. Auch diesmal glaubt er an einen Erfolg. „Individuell ist Düsseldorf gut besetzt“, sagt er. „Wenn wir aber so spielen wie ab der 20. Minute beim 0:1 gegen den BVB haben wir gute Chancen auf drei Punkte.“ Rangnick übernahm im Sommer 2018 das Traineramt von Ralph Hasenhüttl und ist gleichzeitig auch Sportdirektor. Es ist seine zweite Amtszeit. Nachfolger ist ab kommender Saison der Hoffenheimer Julian Nagelsmann.

Das Hinspiel Fortuna holte im vergangenen September durch ein 1:1 in Leipzig den ersten Punkt der laufenden Saison. Die Tore erzielten Matthias Zimmermann für Düsseldorf (47.) und Jean-Kévin Augustin für Leipzig (68.). Es hätten für die phasenweise begeisternd auftretenden Gäste sogar drei Zähler werden können. Der Bundesliganeuling agierte beim Europa-League-Teilnehmer aus Leipzig jedenfalls überraschend mutig und attackierte früh. Aber die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig.