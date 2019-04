Mainz 05 im Check : Fortuna zu Gast bei der Schießbude der Rückrunde

Szene aus dem Hinspiel: Fortunas Benito Raman im Zweikampf mit Stürmer Robin Quaison vom FSV Mainz 05. Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Mit einem Sieg in Mainz kann Fortuna am Samstag die berühmte 40-Punkte-Marke knacken. Ein Schlüssel dafür könnte die Offensive sein. Denn die Mainzer präsentieren sich in der Rückrunde defensiv bisher alles andere als sattelfest.

Das Spiel Mainz 05 ist nach schwachen Rückrundenspielen auf der Suche nach einem versöhnlichen Abschluss und will am Samstag (15.30 Uhr, Opelstadion) im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt auch rechnerisch klar machen. Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Truppe zwölf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt. Um alle theoretischen Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen müssen die 05er einen Punkt mehr holen als der VfB, der in Augsburg antreten muss. Fortuna hat als Zehnter vier Punkte mehr auf dem Konto als Mainz und den Klassenerhalt bereits in der vergangenen Woche gefeiert. Die Zähler aus den letzten Partien wollen die Düsseldorfer aber nicht verschenken, auch wenn es für sie in der Tabelle kaum noch weiter nach oben geht, da der neuntplatzierte VfL Wolfsburg acht Punkte mehr auf dem Konto hat.

Die aktuelle Form Die beiden Kontrahenten unterlagen in der vergangenen Woche gegen die Meisterschaftskandidaten: Fortuna mit 1:4 gegen einen starken FC Bayern, Mainz mit 1:2 bei der schwächelnden Borussia Dortmund. In einer Tabelle der jüngsten sechs Spieltage wären die Düsseldorfer Achter (3-0-3) und die Mainzer nur Drittletzter (1-0-5). Nur das pluspunktlose Hannover holte in den jüngsten sechs Spielen weniger Punkte als Mainz. Der FSV kassierte mit dem 1:2 in Dortmund schon die achte Niederlage der Rückrunde. Er verlor acht der jüngsten zehn Spiele, feierte in dieser Zeit allerdings gegen Schalke (3:0) und Freiburg (5:0) klare Siege.

Stärken und Schwächen Mainz ist in der zweiten Saisonhälfte die Schießbude der Liga: Es hat in den zwölf Partien der Rückrunde 28 Gegentore kassiert (nur Schlusslicht Hannover ist mit 31 Gegentreffern noch schlechter). Noch nie in seiner Bundesligageschichte hat es nach 29 Spielen so viele Gegentore auf dem Konto gehabt (50). Trotz dieser insgesamt so schlechten Bilanz verfügen die 05er immer noch über eine beachtliche Stärke im eigenen Stadion und haben die neuntbeste Heimbilanz der Bundesliga (6-4-4). Fortuna hat in den vergangenen Wochen vor allem im Angriff zugelegt und eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich gegen alle Teams behaupten kann. Sie hat in den zwölf Spielen der Rückrunde 20 Tore erzielt, und damit jetzt schon eins mehr als in den 17 Hinrundenspielen.

Die personelle Lage Die plagen Mainzer Verletzungssorgen. Trainer Sandro Schwarz stehen mit Alexander Hack und Moussa Niakhaté nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Kapitän Niko Bungert, Ahmed Gürleyen (beide Grippe) und Stefan Bell (Fuß verstaucht) fallen drei Defensive aus. Fortuna fehlen Takashi Usami und Marcel Sobottka. Fraglich sind Oliver Fink und Adam Bodzek, die zuletzt nur sporadisch trainierten.

Der direkte Vergleich Fortuna hat in der Bundesliga dreimal gegen Mainz gespielt und keinmal gewonnen (0:1, 1:1, 0:1). Nicht einmal ein Treffer gelang den Rot-Weißen bislang gegen die Rheinhessen, denn beim 1:1 am 3. März 2013 sorgte der 05er Bo Svensson mit einem Eigentor für die frühe Fortuna-Führung (6.). Ivan Klastnic erzielte den Treffer zum Endstand (43.).



Das Hinspiel Fortuna kam im Hinspiel eine Woche nach dem berauschenden 3:3 beim FC Bayern wieder auf dem Boden der Tatsachen an und unterlag 0:1. Die Düsseldorfer blieben damit auf einem Abstiegsplatz. Jean-Philippe Mateta machte mit seinem vierten Saisontor den glücklichen Erfolg der Rheinhessen perfekt und ließ mit einem Übersteiger Innenverteidiger Robin Bormuth und Torwart Michael Rensing schlecht aussehen. Zuvor hatte die Fortuna über weite Strecken das Geschehen bestimmt, war aber fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen.

(faja)