Fortunas Gegner im Check : Augsburg ist in Düsseldorf noch unbesiegt

Augsburg ist in Düsseldorf noch unbesiegt

Düsseldorf Für Augsburg ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Fortuna braucht einen Sieg, um noch Hoffnungen zu haben, die Klasse auch ohne Relegation zu halten. Der Gegner aus dem bayrischen Schwabenland im Check.

Das Spiel Das Duell zwischen Fortuna und dem FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) ist am 33. Bundesligaspieltag das des Drittletzten gegen den Fünftletzten. Fortuna muss gewinnen, um sich die Chancen auf Platz 15 und den direkten Ligaverbleib zu erhalten. Den Augsburgern reicht ein Zähler, um sich für eine weitere Bundesligasaison zu qualifizieren.

Die aktuelle Form Fortuna ist seit vier Partien sieglos (0-2-2). Allerdings ist der Remismeister (2-8-3) nur schwer zu schlagen: Nur der FC Bayern (12-1-0) und Leipzig (5-8-0) haben während der jüngsten 13 Süpieltage seltener verloren. Betrachtet man die jüngsten fünf Spieltage, dann haben Fortuna und Augsburg die gleiche Bilanz (1-2-2). Der FCA hat zwei seiner drei jüngsten Auswärtspartien gewonnen (1:0 in Mainz, 3:0 auf Schalke).

Die personelle Lage Fortunas-Trainer Uwe Rösler muss auf die langzeitverletzten Aymen Barkok und Torwart Zack Steffen verzichten. Niko Gießelmann ist wieder einsetzbar, nachdem er seine Gelbsperre abgesessen hat. Die Gäste treten ohne die verletzten Simon Asta, Fredrik Jensen und Jan Morávek sowie den gelbgesperrten Tin Jedvaj an.

Stärken und Schwächen Fortunas Stärke liegt in der Defensive, sie gestattete ihren Gegnern in den jüngsten Begegnungen kaum Torchancen. Zu den Schwächen zählt die Offensive: Nur Schlusslicht Paderborn (34) hat weniger Tore erzielt als Fortuna (35).

So würden wir aufstellen

Fortuna gegen Augsburg : So würden wir aufstellen

Der direkte Vergleich Vier der fünf Bundesligapartien zwischen Fortuna und dem FCA endeten mit Auswärtssiegen. Den ersten Heimerfolg im Duell der beiden Teams gab es im Hinspiel beim 3:0. Die Bilanz ist aus Düsseldorfer Sicht negativ: Zwei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. Auf eigenem Platz haben die Rot-Weißen in der Bundesliga gegen den FCA noch keinen Punkt geholt: Die Partien in der Stockumer Arena gingen mit 2:3 (20. Januar 2013) und 1:2 (25. August 2018) verloren.

Das Hinspiel Im Dezember des vergangenen Jahres verloren die Fortunen mit 0:3 gegen die damalige Mannschaft der Stunde, die auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen blieb und 13 Punkte aus fünf Ligaspielen holte. Die Fortunen waren offensiv schwach, die zwei zentralen Stürmer Dawid Kownacki und Rouwen Hennings hingen komplett in der Luft. Mann des Tages war Linksfuß Philipp Max, der zwei Tore erzielte (32., 72.) und ein weiteres per Kopf vorbereitete (61.). Bei seinem Treffer zum Endstand profitierte er dabei allerdings von einem Fehler von Fortuna-Keeper Zack Steffen.