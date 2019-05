Fortunas Gegner im Check : Die BVB-Defensive wackelt

BVB-Innenverteiger Manuel Akanji. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Neun Punkte lag Borussia Dortmund zwischenzeitlich vor dem FC Bayern - doch nun ist ein Sieg gegen Fortuna Pflicht, um die kleine Chance im Kampf um die Meisterschaft noch aufrecht zu erhalten. Vor allem die wackelige Defensive kostete dem BVB viele Punkte.

Das Spiel Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf ist für den BVB ein Endspiel im Titelrennen. Denn die Gastgeber müssen in jedem Fall gewinnen, um im Kampf um die Meisterschaft noch eine Chance zu haben. Für Fortuna geht es um die Ehre und die Verteidigung des zehnten Tabellenplatzes.

Die aktuelle Form Der ehemalige Tabellenführer aus Dortmund ist seit zwei Partien sieglos (2:4 gegen Schalke 04, 2:2 bei Werder Bremen), Fortuna seit zwei Partien unbesiegt (4:1 gegen Werder Bremen, 1:1 beim SC Freiburg).

Die personelle Lage Völlig offen ist, wen BVB-Coach Lucien Favre aufstellt, denn es fehlen ihm unter anderem die verletzten Dan-Axel Zagadou und Achraf Hakimi sowie die rotgesperrten Marco Reus und Marius Wolf. Fraglich sind zudem Youngster Jadon Sancho und Abdou Diallo, die beide nur individuell trainieren konnten. Möglich ist, dass angesichts des Personalmangels Lukasz Piszczek sein Startelf-Comeback gibt.

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel stehen bis auf die Langzeitausfälle (Diego Contento, Davor Lovren und Jean Zimmer) alle Spieler zur Verfügung. Allerdings wird er Marcel Sobottka nach überstandenem Muskelfaserriss noch nicht berücksichtigen.

Stärken und Schwächen Die Gastgeber haben in der Rückrunde vor allem mit Abwehrproblemen zu kämpfen. In der Hinrunde hatten die Westfalen lediglich 18 Gegentreffer kassiert – nur Leipzig war mit 17 besser. In der Rückrunde hat es im Kasten der Dortmunder bislang schon 24 Mal eingeschlagen – acht Teams haben weniger Gegentore kassiert, darunter auch der 1. FC Nürnberg. Zu der Gegentorflut führten katastrophale individuelle Fehler und eklatante Schwächen bei Standards.

Der direkte Vergleich Fortuna hat in Dortmund schon fünf Bundesligaspiele gewonnen. Der jüngste Erfolg ist allerdings schon mehr als 33 Jahre her: Am 8. Februar 1986 gewannen die Düsseldorfer mit 2:1 durch Treffer von Gerd Zewe (33.) und Hasse Holmqvist (70.) bei einem Gegentor von Dirk Hupe (82.). Die folgenden sieben Versuche, mit einem Erfolg aus dem Westfalenstadion heimzukehren, misslangen den Rot-Weißen allesamt (0-2-5). Insgesamt steht die Bilanz vor dem 40. Duell zwischen den beiden Teams aus Fortuna-Sicht bei 15 Siegen, acht Remis und 16 Niederlagen bei 58:72 Toren.

Die Trainer Friedhelm Funkel fährt am Samstag zum 14. Mal als Trainer nach Dortmund, gewonnen hat er dort noch nie (0-3-10). Funkels Gesamtbilanz gegen Dortmund ist stark negativ: Fünf Siegen stehen 19 Niederlagen gegenüber, fünfmal endeten die Partien ohne Sieger. Funkel holte damit im Durchschnitt nur 0,71 Punkte pro Spiel. Im Vergleich mit den anderen Bundesligisten ist seine Bilanz nur gegen Leipzig (0,33), Bayern München (0,41) und Schalke 04 (0,64) schlechter.

Lucien Favre hat gegen Fortuna öfter verloren als gewonnen: Einem Sieg (2:1 am 26. Januar 2013 mit Borussia Mönchengladbach) stehen zwei Niederlagen gegenüber (jeweils mit 1:2 am 18. Dezember 2018 mit Borussia Dortmund und am 31. Oktober 2012 im DFB-Pokal mit Mönchengladbach), einmal gab es darüber hinaus ein Unentschieden (0:0 am 1. September 2012 mit Mönchengladbach).