Fortuna gegen VfL Wolfsburg : So würden wir heute Abend aufstellen

Stehen beide in der Startelf? Rouwen Hennings (li.) und Oliver Fink. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Die Länderspielpause ist vorbei. Nun sollen am Freitag für Fortuna die nächsten Punkte gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr) her. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Fortuna Düsseldorf muss am vierten Spieltag der Saison 2019/2020 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg ran. Die Düsseldorfer eröffnen den Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr, Live-Ticker). Fortunas Trainer Friedhelm Funkel kann wieder auf Markus Suttner zählen. Dafür muss er auf Michael Rensing, Aymen Barkok (beide Schultereckgelenk-Sprengung), Kevin Stöger (Reha nach Kreuzbandriss), Marcel Sobottka, Alfredo Morales (beide Muskelfaserriss), Andre Hoffmann und Nana Ampomah (beide grippaler Infekt) verzichten. Unsere Redakteure haben sich ein paar Gedanken zur Aufstellung gemacht:

Das ist die Wunschelf von RP-Redakteur Bernd Jolitz gegen Wolfsburg: ein 4-2-3-1. Foto: Lineup11

In der Innenverteidigung bekommt Robin Bormuth seine Chance – auf den ersten Blick eine Notlösung, weil Andre Hoffmann erkältet ausfällt und Kasim Adams nach seinem Muskelfaserriss noch Praxis fehlt. Tatsächlich aber hat Bormuth längst verdient, mal wieder zum Einsatz zu kommen, hat er doch in der vergangenen Saison gerade in schwierigen Partien gegen starke Gegner bewiesen, dass er Bundesliga-Anforderungen gerecht wird. Auch auf der linken Seite der Viererkette sollte es einen Wechsel geben, da Niko Gießelmann beim 1:2 in Frankfurt nicht frisch wirkte. Der wiedergenesene Markus Suttner ist da im Augenblick stärker einzuschätzen.

An der Doppel-Sechs Adam Bodzek/Lewis Baker geht wegen der vielen Ausfälle kein Weg vorbei. Kapitän Oliver Fink fällt die Aufgabe zu, einerseits gemeinsam mit den beiden die Mitte für Wolfsburger Angriffe zuzumachen, andererseits immer wieder Rouwen Hennings als „hängende“ Spitze zu unterstützen. Erik Thommy und Dawid Kownacki, die bereits in Frankfurt einen starken Eindruck hinterließen, greifen über die Flügel an.

Mit dieser Startelf würde RP-Redakteur Patrick Scherer beginnen: ein klassisches 4-4-2. Foto: Lineup11

Ist er nach seinem Muskelfaserriss halbwegs im Stande, zu spielen, sollte Kasim Adams in die Innenverteidigung rücken. Die Leihgabe aus Hoffenheim wäre mit seiner robusten Spielweise der ideale Gegenpart zu Wout Weghorst. Niko Gießelmann war in der vergangenen Rückrunde eine verlässliche Konstante. Doch die Leistungen der Spiele gegen Leverkusen und in Frankfurt legen nahe, dem 27-Jährigen mal eine Pause zu gönnen. Markus Suttner ist die geeignete Alternative.