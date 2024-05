Der große Spielervergleich Fortuna gegen Bochum – welche Startelf ist besser?

Es ist eine heiße Partie, ein brisantes Duell zweier alter Westrivalen. 1971 sind der VfL Bochum und Fortuna gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen, doch diesmal kann es nur einen geben: In den Relegationsspielen am Donnerstag in Bochum und am Montag nächster Woche in Düsseldorf wollen die Rheinländer den Platz des VfL im deutschen Oberhaus erobern. Wir haben die Spieler der voraussichtlichen Startformationen positionsweise miteinander verglichen.