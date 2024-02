LIVE Ab 13 Uhr im Live-Ticker Heimspiel an Karneval – Fortuna empfängt die SV Elversberg

Düsseldorf · Ein Heimspiel am Karnevalswochenende, das gab es in Düsseldorf schon sehr lange nicht mehr. In diesem Jahr ist es mal wieder so weit: Fortuna empfängt den starken Aufsteiger aus Elversberg. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

10.02.2024 , 06:18 Uhr

Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune und sein Torjäger Christos Tzolis pflegen ein besonderes Verhältnis. Erst kritisierte der Chefcoach den lässigen Elfmeter-Siegtreffer seines Spielers im DFB-Pokal beim FC St. Pauli, dann wechselte er ihn im Zweitliga-Spiel beim SC Paderborn am vergangenen Sonntag bereits nach 45 Minuten aus. Doch Thioune ist ein Fan des jungen Griechen. „Unser Verhältnis ist nicht davon beeinträchtigt, was in den Wochen zuvor auf dem Platz passiert ist. Da steht nichts zwischen uns. Das ist ganz viel Liebe zwischen ihm und mir“, sagte der Düsseldorfer Trainer vor der Partie gegen die SV Elversberg am Samstag (13 Uhr, Arena). Auch bei WhatsApp nichts über den mindestens geilsten Klub der Welt verpassen? Dann jetzt unseren Channel abonnieren. Wie das geht? Einfach hier klicken! Tzolis, für den in 21 Saisonspielen elf Treffer und vier Assists verbucht sind, ist auch gegen den Aufsteiger wieder erste Wahl. „Er gibt unserem Spiel viel Qualität. Er wird am Samstag auf dem Platz stehen, weil wir unfassbar viel von ihm bekommen“, erklärte Thioune, der weiterhin auf vier Stammspieler verzichten muss und um den Einsatz von Yannik Engehardt, Tim Oberdorf und Takashi Uchino bangt. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht, dazu alle Akteure der Düsseldorfer in der Einzelkritik.

