Am Samstag in der Liga war der Zweitliga-Spitzenreiter noch eine Nummer zu groß für die Fortuna, die allerdings auf zwei Neuzugänge zurückgreifen könnte. In Angreifer Marlon Mustapha und Abwehrspieler Joshua Quarshie verpflichteten die Rheinländer noch zwei zusätzliche Leihspieler. Zuletzt hatte der zweimalige Pokalsieger aus Düsseldorf 1996 das Halbfinale erreicht. Damals schieden die Fortunen mit 0:2 bei.