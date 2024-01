Mit einem neuen Sponsor und großem Engagement gegen Rassismus hat Fußball-Zweitligist Fortuna einen würdigen Rahmen für das zweite Gratisspiel der Saison geschaffen. Im ersten von zwei Top-Duellen innerhalb von vier Tagen mit dem Spitzenreiter FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr, Arena) haben die Gastgeber große Ambitionen. „Wir wollen die erste Mannschaft sein, die St. Pauli in dieser Saison schlägt“, kündigte Trainer Daniel Thioune an. Sollte das im Zweitligaspiel nicht gelingen, hat der Tabellenfünfte am Dienstag (20.45 Uhr) am Millerntor im Viertelfinale des DFB-Pokals die zweite Möglichkeit.