Kwadwo Baah zurück im Mannschaftstraining



Erst kürzlich hat Fortunas Trainer Daniel Thioune leicht sarkastisch angemerkt, bei Fortuna sei es "fast wie im Ohnsorg-Theater: Wenn einer zurückkommt, verschwindet schon der Nächste". Gemünzt war das auf die Verletzten und Rekonvaleszenten des Zweitligisten. Am Dienstag, zum Trainings-Neustart nach zwei freien Tagen, war mal wieder eine gute Nachricht an der Reihe - und bislang ohne Schwund auf der anderen Seite. Kwadwo Baah, Leihgabe des englischen Zweitligisten FC Watford, stieg nach sechswöchiger Pause wegen einer im Trainingslager in Marbella erlittenen Oberschenkelverletzung wieder ins Mannschaftstraining ein.



Eine Option für das Samstag-Spiel in Regensburg (13 Uhr) sei Baah aber noch nicht, meint Thioune. "Der Stand ist, dass die Verletzung komplett ausgeheilt ist. Jetzt müssen wir am Fitnesszustand arbeiten", erklärt der Trainer. "Kwadwo hängt gerade noch deutlich hinterher, was die physischen Werte, sprich: die Fitness, betrifft. Körperlich scheint es ihm schon wieder ganz gut zu gehen."