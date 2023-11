LIVE Live-Ticker zum Nachlesen So dramatisch war der 5:3-Sieg gegen Schalke

Düsseldorf · Mit arg dezimierter Abwehr, dafür aber wieder mit voll besetztem Mittelfeld trifft Fortuna Düsseldorf am Samstagabend in der Zweiten Liga auf den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Die Arena ist ausverkauft. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

25.11.2023 , 20:43 Uhr

Die Personalnot bleibt Fortuna Düsseldorf treu: Wenn die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Samstag ab 20.30 Uhr in der eigenen, ausverkauften Arena auf den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 trifft, fehlen in den verletzten Matthias Zimmermann. Andre Hoffmann und Jordy de Wijs drei Viertel der etatmäßigen Viererkette. Dafür durfte der 49-Jährige nach der Rückkehr von Shinta Appelkamp (nach Muskelverletzung) und Yannik Engelhardt (nach Gelbsperre) wieder mit allen fünf zentralen Mittelfeldspielern planen. Schalke mit seinem neuen Trainer Karel Geraerts wollte in der NRW-Landeshauptstadt endlich die ersehnte Trendwende schaffen und sich aus dem Tabellenkeller entfernen. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht, dazu alle Akteure der Düsseldorfer in der Einzelkritik.

