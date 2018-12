Fortuna gegen Freiburg : So würden wir aufstellen

Startelf oder Bank? Dodi Lukebakio hat in Bremen provoziert und sich damit eventuell aus dem Team gebracht. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Düsseldorf Fortuna will die letzte Englische Woche des Jahres mit einem Sieg gegen Freiburg einläuten. Doch wie wird Friedhelm Funkel aufstellen? Hier kommen System-Vorschläge von unseren Redakteuren.

Bernd Jolitz Patrick Scherer

In der Partie am 15. Spieltag der Bundesliga gegen den SC Freiburg muss Fortuna-Coach Friedhelm Funkel weiter auf Marcel Sobottka und Andre Hoffmann verzichten, die noch Trainingsrückstand haben. Auch Raphael Wolf und Tim Wiesner sind noch nicht so weit. Zudem fehlen den Düsseldorfern Aymen Barkok und Diego Contento. Dennoch hat der Trainer einige Optionen. Unsere Redakteure haben ihre eigenen Ideen:

Das ist die Wunschelf von RP-Redakteur Bernd Jolitz gegen Borussia. Foto: RP/Patrick Scherer/Lineup 11

Friedhelm Funkel hat sich sehr über das Verhalten Dodi Lukebakios während der 1:3-Niederlage in Bremen geärgert - und nicht nur er. Doch neben seinem unsportlichen Auftreten gibt es noch einen weiteren Grund, Lukebakio im Spiel gegen den SC Freiburg zunächst draußen zu lassen: Seine Leistungen fielen nach dem 3:3 in München stark ab, und in Heimspielen gegen zumeist tief stehende Gegner kann der junge Belgier seine Schnelligkeit ohnehin nicht so gut ausspielen wie in fremden Stadien.

Deshalb ist es logisch, seinen Landsmann Benito Raman in die Startelf zurückzuholen, ebenso Rouwen Hennings, der den Ball vorn gut behaupten kann und sich in der Spitze mit Raman gut ergänzt. So ergibt sich ein 4-4-2-System, mit dem sich die zu erwartende starke Defensive der Breisgauer am ehesten knacken ließe. Die Rückkehr von Abwehrchef Kaan Ayhan ist zudem überfällig, da Robin Bormuth und Marcin Kaminski jeweils ordentliche Ergänzungen zum türkischen Nationalspieler sind, ohne ihn als Tandem jedoch keine grundsolide Abwehrzentrale darstellen.

Und das ist der Vorschlag von RP-Redakteur Patrick Scherer. Foto: RP/Patrick Scherer/Lineup 11

Sehr viel laufen sollen die Herrschaften gegen die Breisgauer. Das fordert Trainer Friedhelm Funkel. Deshalb ist das Mittelfeld durch Adam Bodzek, Oliver Fink und Kevin Stöger mit reichlich Kilometerfressern besetzt. Die Zentrale bleibt mit und ohne Ballbesitz so bestehen. Variabel sind vor allem die Außen, die das System offensiv zum 4-3-3 werden lassen, defensiv zum 4-5-1.