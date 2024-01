Am Tag des St.-Pauli-Spiels So engagiert sich Fortuna gegen Rechtsextremismus und für Holocaust-Gedenken

„Macht mit und nutzt am 27. Januar Eure Stimme. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat setzen“, hieß es am Montag in der Erklärung der vier Klubs dazu. Hintergrund der deutschlandweit derzeit zahlreichen Kundgebungen ist ein vom Recherchenetzwerk Correctiv publik gemachtes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und einzelnen CDU-Mitgliedern in einer Potsdamer Villa.