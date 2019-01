Fortuna gegen Leipzig: So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna will gegen Leipzig den Vereinsrekord knacken und den fünften Bundesliga-Sieg in Folge feiern. Unsere Reporter haben Ideen, mit welcher Aufstellung das gelingen könnte.

In der Partie am 19. Spieltag der Bundesliga gegen Leipzig muss Fortuna-Coach Friedhelm Funkel weiter auf Marcel Sobottka und Jean Zimmer verzichten. Zudem fehlen den Düsseldorfern Raphael Wolf, Tim Wiesner und Diego Contento. Adam Bodzek kehrt nach Gelbsperre wieder zurück. Funkel hat somit einige Optionen. Unsere Redakteure haben hier Ratschläge für ihn:

Alfredo Morales und Kevin Stöger haben nach ihren starken Leistungen in Augsburg verdient, in der Startelf zu bleiben, ebenso Marvin Ducksch im Angriff. Dodi Lukebakio kann seine Qualitäten dagegen auswärts besser zur Geltung bringen, weil er dort mehr Räume vorfindet, seine Schnelligkeit auszuspielen. Deswegen wäre es sinnvoll, ihn als Joker auf der Bank zu belassen und den Siegtorschützen von Augsburg, Benito Raman, mit einem Platz in der Anfangsformation zu belohnen.

Im Hinspiel rief Fortuna eine der besten Saisonleistungen auf fremdem Platz ab. Das gelang im 5-3-2. Allein deshalb ist dieses System wieder eine gute Option. Das ist dann auch die Abrundung einer wunderschönen Comeback-Geschichte. Denn Andre Hoffmann machte in Leipzig sein bisher letztes Bundesligaspiel, ehe ihn eine Gehirnerschütterung aus der Bahn warf. Nun darf er wieder neben Kaan Ayhan und Marcin Kaminski ran. Die Außenbahnspieler dürften in Niko Gießelmann und Matthias Zimmermann ohnehin feststehen.

Ein weiterer Spieler, an dem im Moment kein Weg vorbei führt, ist Kevin Stöger. Adam Bodzek kehrt nach Gelbsperre zwar in den Kader zurück, muss aber zunächst auf der Bank Platz nehmen, denn die weiteren Plätze im Mittelfeld sind für Oliver Fink und Alfredo Morales reserviert. Im Sturm wird es eine Enttäuschung für Marvin Ducksch geben. Nach seinem ersten Liga-Treffer für Fortuna in Augsburg muss er für Rouwen Hennings weichen, der sich gegen die Leipziger Innenverteidiger durchsetzen und den schnellen Dodi Lukebakio in Szene setzen soll.