Im Derby gegen Gladbach: Fortuna hat ein Defensivproblem

Düsseldorf Im Westderby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) fallen bei Fortuna Düsseldorf unter anderem Marcel Sobottka und Alfredo Morales aus. Beide wären wichtige Säulen für die Defensive gewesen.

Als Alternativen stehen nun zwei alte Haudegen bereit: Kapitän Oliver Fink und Adam Bodzek. Den beiden Mittdreißigern kommt nun die Aufgabe zu, das Gladbacher Aufbauspiel zu stören und Fortunas Regisseur Kevin Stöger den Rücken für seine gefährlichen Pässe freizuhalten. Ob dahinter eine Vierer- oder Fünfer-Abwehrkette stehen wird, lässt Funkel noch offen. So oder so hat Andre Hoffmann gute Chancen, in der Innenverteidigung an die Seite von Kaan Ayhan zurückzukehren.