Bitter ist in diesem Zusammenhang natürlich der Ausfall von Jordy de Wijs, der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist und die Fahrt nach Karlsruhe gar nicht erst angetreten hat. „Jordy ist als Person und Persönlichkeit gar nicht zu ersetzen“, hat Trainer Daniel Thioune versichert, und doch ging er sehr optimistisch in die Partie: „Das Letzte, was man machen sollte, wäre uns jetzt abzuschreiben. Der letzte Block an Spielen war nicht optimal, aber jetzt kommt der nächste Block, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen ähnlich wie in der Hinrunde besser gestalten werden.“