Fortuna gegen Hertha BSC: So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna braucht gegen Berlin dringend ein Erfolgserlebnis. Friedhelm Funkel hat mal wieder angekündigt, Veränderungen vorzunehmen. Hier kommen System-Vorschläge von unseren Redakteuren.

In der Partie am elften Spieltag der Bundesliga gegen Hertha BSC muss die Fortuna auf vier Akteure verzichten: Diego Contento (Kreuzbandriss), Raphael Wolf (Aufbautraining nach Nackenbeschwerden), Marcel Sobottka (Entzündung der Patellasehne) und Andre Hoffmann (Aufbautraining nach Gehirnerschütterung). Kapitän Oliver Fink steht nach seinen Achillessehnenbeschwerden hingegen erstmals in dieser Saison im Kader. Funkel sagte vor dem Spiel: „Ich brauche jetzt keine Schönspieler, sondern solche, die wissen, worum es geht.“ Unsere Redakteure haben ihre eigenen Ideen:

Funkel will echte Kerle auf dem Platz sehen, also muss er seinem Abwehrchef Kaan Ayhan auch nach den Patzern in Gladbach vertrauen. Eine gute Wahl gegen Berlin dürfte das 4-2-3-1 sein. Die Viererkette, die in Ulm und Gladbach gespielt hat, bekommt somit erneut ihre Chance. In der Zentrale vor der Abwehr sollen Adam Bodzek und Matthias Zimmermann die Abräumer spielen. Davor positioniert sich Aymen Barkok. Der 20-Jährige verkörpert die Unbekümmertheit, die es in einer solch kritischen Phase benötigt.