Fortunas 3:3 gegen Hertha BSC : Drei Knackpunkte eines bitteren Abends

Düsseldorf Mit vier Punkten aus den Partien in Freiburg und gegen Hertha wäre Fortuna vorher zufrieden gewesen. Nach dem verspielten 3:0-Vorsprung gegen die Berliner ist sie das nicht mehr. Eine Analyse der verpassten Chance.

Der taktische Zusammenbruch. „Wir hatten in der ersten Hälfte gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, waren sehr effektiv und strukturiert“, sagte Trainer Uwe Rösler. „In der Pause hatten wir uns geschworen, die ersten 15 Minuten sehr kompakt und sehr aggressiv zu spielen und nichts zuzulassen.“ Doch seine Mannschaft nahm diese Anweisung, mit der er natürlich besonders vor dem zu erwartenden ersten Ansturm der Berliner warnen wollte, zu wörtlich. Eine Viertelstunde lang machten die Düsseldorfer tatsächlich so weiter wie geplant, und Rösler befand: „Ich hatte in dieser Phase nie das Gefühl, dass wir einen Gegentreffer kassieren könnten.“