Erster Zweitliga-Erfolg in 2024 Warum dieser Sieg von Fortuna ein wichtiges Signal gewesen ist

Meinung | Düsseldorf · Hurra-Fußball sieht gewiss anders aus – doch im Endergebnis zählt nur der erste Sieg in der Meisterschaft in 2024. Das 2:0 gegen den FC Hansa Rostock hat ein paar interessante Details offenbart. Warum der Erfolg für Fortuna ein wichtiges Signal gewesen ist. Was ausgebaut werden muss.

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

26.02.2024 , 07:02 Uhr

