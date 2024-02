Weltmeister von 1990 Warum es bei Fortuna keine echte Schweigeminute für Andreas Brehme gegeben hat

Irgendwann ist sein Elfmeter berühmter geworden als er selbst. Es ist das Finale der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Deutschland steht Argentinien mit Diego Maradona gegenüber. In der 85. Minute gibt es Strafstoß. „Jaaa, Tor für Deutschland, 1:0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt, mit rechts flach ins linke Eck. Goycochea wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht“, kommentierte Gerd Rubenbauer damals am TV-Mikrofon.