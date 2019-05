Fortuna empfängt Hannover : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Zum Saison-Finale empfängt Fortuna Düsseldorf Absteiger Hannover 96. Diese Mannschaften würden unsere Redakteure von Beginn an aufs Feld schicken.

Unsere Vorschläge:

Friedhelm Funkel hat zwar angekündigt, keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob Spieler zuletzt wenig Praxis erhielten oder ob sie den Verein verlassen. Aber da darf man natürlich auch anders denken - und so würde ich den (wahrscheinlich) scheidenden Profis, die einen großen Anteil an der höchst erfolgreichen Entwicklung Fortunas in den beiden vergangenen Jahren hatten, einen großen Abschied vor ausverkaufter Hütte gönnen. Zu nennen ist dabei unter anderem Takashi Usami, der in den vergangenen Wochen nicht mehr zum Einsatz kam, aber eine ganz wichtige Säule des Aufstiegs war und dessen Leihe nicht verlängert wird.

Ein wichtiger Punkt bei dieser Überlegung ist, dass der Düsseldorfer Kader auf gutem Bundesliga-Niveau sehr ausgeglichen ist. So ist wegen der Nominierung von Markus Suttner, Marcin Kaminski, Jaroslav Drobny und eben Usami kein großer Qualitätsverlust gegenüber der vermeintich besten Startelf zu befürchten. So oder so: Es darf gefeiert werden am Samstagnachmittag.

Der Ansatz vom Kollegen Jolitz gefällt mir schon gut: Spieler, die zuletzt auf dem Abstellgleis standen, nun mit einem Einsatz am letzten Spieltag zu belohnen. Nur würde ich eine andere Aufstellung und zum Teil andere Spieler auswählen. Gegen Hannover sollte Funkel auf ein 4-4-2 setzen. Im Tor darf tatsächlich Drobny ran, der womöglich heute seine Karriere - zumindest in der Bundesliga - beenden wird. Davor bilden die Dauerbrenner Niko Gießelmann und Matthias Zimmermann die Außen einer Viererkette. Kaan Ayhan bekommt ein Päuschen, dafür darf mal wieder Robin Bormuth ran, den Funkel und Sportvorstand Lutz Pfannenstiel halten wollen. An seiner Seite verteidigt Andre Hoffmann.