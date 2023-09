Der Aufstiegs-Topfavorit Hamburger SV strauchelte am Freitagabend beim Aufsteiger VfL Osnabrück (1:2), Verfolger 1. FC Magdeburg kam gegen den SC Paderborn nicht über ein 1:1 hinaus. Die Folge daraus: Fortuna Düsseldorf verteidigte kampflos die mit dem 3:1 bei Hansa Rostock am vergangenen Wochenende errungene Tabellenführung und ging so als Nummer eins des deutschen Unterhauses in das Topspiel gegen Hannover 96 in der eigenen Arena.