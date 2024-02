Was nun passieren muss Diese wichtigen Erkenntnisse kann Fortuna aus dem ersten Rückrunden-Sieg ziehen

71 Tage. Oder anders ausgedrückt: 6.134.400 Sekunden, 102.240 Minuten, 1704 Stunden, zehn Wochen und einen Tag. So lange hat es gedauert, bis Fortuna in der Zweiten Liga wieder eine Partie gewinnen konnte. Im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock setzte sich das Team von Daniel Thioune am Sonntag 2:0 durch – weit entfernt von Hurra-Fußball, aber immerhin mit den ersten Dreifach-Punkten der Rückrunde als Ausbeute.