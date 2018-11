Historisches 3:3 beim FC Bayern : Lukebakios Tor als Erinnerung an glorreiche Fortuna-Zeiten

Dodi Lukebakio bejubelt einen seiner Treffer gegen den FC Bayern. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Das Wort „historisch“ wird im Sport inflationär verwendet. Das 3:3 der Düsseldorfer Fortuna beim FC Bayern verdient jedoch das Prädikat „vereinshistorisch“ – weil es für die Anhänger ein unglaublich emotionaler Moment war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Fortuna hat den FC Bayern schon geschlagen. Gar nicht so selten. Einmal sogar mit 7:1, einmal höchst spektakulär mit 6:5, mehrfach mit vier Treffern. Ist dann so ein 3:3, wie es den Düsseldorfern am Samstag beim Rekordmeister in der Münchner Arena gelungen ist, überhaupt etwas so Besonderes? Die Antwort ist für jeden Fortuna-Anhänger ganz klar. Nicht nur für die Jüngeren, die jenes 7:1 aus dem Dezember 1978 nur von Fotos und aus Erzählungen kennen: Ja, es ist etwas ganz Besonderes.

Wer sich um eine vereinshistorische Einordnung des 24. November 2018 bemühen wollte, musste sich nur hoch oben in der Nordkurve der Arena umsehen. Wie oft schon wurde die Floskel von den „wildfremden Menschen, die sich in den Armen liegen“ bemüht – doch selten war sie so zutreffend. Nie zuvor, so ging es aus einem späteren Gespräch hervor, waren sich der in Ehren ergraute, zuvor etwas distanziert wirkende Buchhalter-Typ mit dem unauffälligen Fortuna-Schal um den Hals und der ebenso baumlange wie breitschultrige Mittdreißiger mit der Düsseldorf-Panther-Pudelmütze begegnet. Und nun schoss ein 21-Jähriger Belgier namens Dodi Lukebakio dieses 3:3 bei den Bayern – und die beiden so ungleichen Fans zerdrückten sich gegenseitig fast die Rippen, brüllten sich in die Trommelfelle und ließen die Tränen einfach laufen.

Sicher, es ist nur ein Punkt im Abstiegskampf. Eine Tatsache, die Trainer Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff zu Recht herausstellte. Aber für Fortunas Anhänger ist es viel mehr als das. Für manch einen sogar mehr als der Sieg bei Dynamo Dresden, den im April Rouwen Hennings ebenfalls erst kurz vor Schluss mit seinem 2:1 sicherstellte und der den Aufstieg bedeutete. Natürlich war dieser Sieg sportlich und vor allem wirtschaftlich wichtiger als Lukebakios Dreierpack, war er doch für den Verein Millionen wert, während das 3:3 von München zunächst nicht einmal einen besseren Tabellenplatz bedeutete.

Foto: dpa/Matthias Balk 88 Bilder Bayern München - Fortuna: die Bilder des Spiels