Fortuna-Coach Rösler vor Augsburg : „Wir haben keine Angst“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf geht mit neuem Mut in den finalen Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. „Wir wollen und wir müssen das Spiel morgen gewinnen“, sagt Trainer Uwe Rösler mit Blick auf die Partie gegen Ausgsburg.

Nach dem überraschenden Last-Minute-Remis bei RB Leipzig will der Tabellen-16. am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Duell mit dem FC Augsburg einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib tun. „Wir haben keine Angst. Das hat man in den letzten Wochen gesehen. Die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck“, sagte Trainer Uwe Rösler.