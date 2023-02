Fürs Braunschweig-Spiel So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen

Meinung | Düsseldorf · Ist es schon ein Spiel um die goldene Ananas oder kann noch einmal mehr daraus werden? So oder so kann und will es sich Fortuna nicht leisten, das Freitagspiel gegen Braunschweig nicht mit vollem Einsatz anzugehen. 24.000 Zuschauer kommen, das muss Motivation genug sein. Diese Elf könnte es richten.

24.02.2023, 10:19 Uhr

Es ist Heimspiel. Drei Worte, in denen für Fortuna bereits eine Menge Zuversicht steckt, denn die Bilanz im eigenen Stadion sieht in dieser Saison mit 22 Punkten um einiges freundlicher aus als die auf fremder Scholle (zehn). Wenn es aber auch am Freitagabend ab 18.30 Uhr gegen Eintracht Braunschweig wieder etwas werden soll mit Punkten für Rot-Weiß, dann sollte Trainer Daniel Thioune Profis nominieren, die bereit sind, um jeden Quadratzentimeter Arena-Rasen zu kämpfen. Der Aufsteiger aus Niedersachsen wird alles geben – da reichen 95 Prozent Einsatz definitiv nicht aus. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben